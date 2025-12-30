İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Dövlət Agentliyi Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzv olmaq istəyir

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzv olmağı planlaşdırır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Agentliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, hazırda Assosiasiya Agentliyin üzvlüklə bağlı müraciətinə baxır.

    Xatırladaq ki, İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsində ilk dəfə Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi üçün 40 min manat nəzərdə tutulub. Fondun büdcəsini Prezident İlham Əliyev ötən gün təsdiqləyib.

