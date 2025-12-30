Азербайджан намерен вступить в Международную ассоциацию соцобеспечения
- 30 декабря, 2025
- 10:01
Государственное агентство по обязательному медстрахованию (ОМС) планирует вступить в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО).
Об этом в ответ на запрос "Report" сообщили в Госагентстве.
Согласно информации, в настоящее время МАСО рассматривает заявку Агентства на членство.
Напомним, что в бюджете Фонда ОМС на 2026 год впервые предусмотрено 40 тыс. манатов для оплаты членского взноса в МАСО. Бюджет Фонда был утвержден Президентом Ильхамом Алиевым 29 декабря.
