Азербайджан намерен вступить в Международную ассоциацию соцобеспечения

Государственное агентство по обязательному медстрахованию (ОМС) планирует вступить в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО).

Об этом в ответ на запрос "Report" сообщили в Госагентстве.

Согласно информации, в настоящее время МАСО рассматривает заявку Агентства на членство.

Напомним, что в бюджете Фонда ОМС на 2026 год впервые предусмотрено 40 тыс. манатов для оплаты членского взноса в МАСО. Бюджет Фонда был утвержден Президентом Ильхамом Алиевым 29 декабря.