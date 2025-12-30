Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан намерен вступить в Международную ассоциацию соцобеспечения

    Здоровье
    • 30 декабря, 2025
    • 10:01
    Азербайджан намерен вступить в Международную ассоциацию соцобеспечения

    Государственное агентство по обязательному медстрахованию (ОМС) планирует вступить в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО).

    Об этом в ответ на запрос "Report" сообщили в Госагентстве.

    Согласно информации, в настоящее время МАСО рассматривает заявку Агентства на членство.

    Напомним, что в бюджете Фонда ОМС на 2026 год впервые предусмотрено 40 тыс. манатов для оплаты членского взноса в МАСО. Бюджет Фонда был утвержден Президентом Ильхамом Алиевым 29 декабря.

    обязательное медицинское страхование Госагентство по ОМС международное сотрудничество МАСО здравоохранение
    Dövlət Agentliyi Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzv olmaq istəyir
    Azerbaijan's health insurance agency applies to join global social security body

