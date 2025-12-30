Türkiyədə İŞİD əməliyyatı: yüzdən çox şübhəli saxlanılıb
Region
- 30 dekabr, 2025
- 09:40
Türkiyənin İstanbul və Ankara şəhərlərində İŞİD terror qruplaşmasına qarşı əməliyyat keçirilib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, İstanbuldakı əməliyyat zamanı 110, Ankarada isə 17 şübhəli saxlanılıb.
Məlumata görə, İstanbulda tutulmuş şəxslərin arasında Yalovada 3 polisi həlak edən terrorçularla əlaqəli olanlar da var.
Ankarada saxlanılan şübhəlilərdən 11-nin əcnəbi, 6-nın isə Türkiyə vətəndaşı olduğu bildirilib.
