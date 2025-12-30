Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 10:21
    В Турции задержаны более ста подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В Стамбуле и Анкаре прошли масштабные операции против террористической группировки ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ходе спецопераций в Стамбуле были задержаны 110 подозреваемых, в Анкаре - 17 человек.

    Отмечается, что среди задержанных в Стамбуле есть лица, связанные с террористами, причастными к убийству трех сотрудников полиции в Ялове. В Анкаре 11 из задержанных являются иностранными гражданами, еще шесть - гражданами Турции.

