В Турции задержаны более ста подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Стамбуле и Анкаре прошли масштабные операции против террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ходе спецопераций в Стамбуле были задержаны 110 подозреваемых, в Анкаре - 17 человек.

Отмечается, что среди задержанных в Стамбуле есть лица, связанные с террористами, причастными к убийству трех сотрудников полиции в Ялове. В Анкаре 11 из задержанных являются иностранными гражданами, еще шесть - гражданами Турции.