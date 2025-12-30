В Турции задержаны более ста подозреваемых в связях с ИГИЛ
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 10:21
В Стамбуле и Анкаре прошли масштабные операции против террористической группировки ИГИЛ.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ходе спецопераций в Стамбуле были задержаны 110 подозреваемых, в Анкаре - 17 человек.
Отмечается, что среди задержанных в Стамбуле есть лица, связанные с террористами, причастными к убийству трех сотрудников полиции в Ялове. В Анкаре 11 из задержанных являются иностранными гражданами, еще шесть - гражданами Турции.
