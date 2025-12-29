В Турции в ходе операции против ИГИЛ пострадали семь полицейских
В регионе
- 29 декабря, 2025
- 08:40
В Турции во время перестрелки в ходе операции против террористической организации ИГИЛ ранения получили семеро полицейских.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал HaberGlobal.
Отмечается, что инцидент произошел в провинции Ялова. Правоохранители установили дом, в котором скрывались террористы в селе Элмалык. Террористы открыли огонь, в результате чего ранения получили семь полицейских, их жизни ничего не угрожает.
Операция проходит при поддержке спецназа из Бурсы.
