В Турции в ходе операции против ИГИЛ пострадали семь полицейских

    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 29 декабря, 2025
    • 08:40
    В Турции во время перестрелки в ходе операции против террористической организации ИГИЛ ранения получили семеро полицейских.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал HaberGlobal.

    Отмечается, что инцидент произошел в провинции Ялова. Правоохранители установили дом, в котором скрывались террористы в селе Элмалык. Террористы открыли огонь, в результате чего ранения получили семь полицейских, их жизни ничего не угрожает.

    Операция проходит при поддержке спецназа из Бурсы.

    операция борьба с терроризмом Турция
    Türkiyədə İŞİD-ə qarşı keçirilən əməliyyatda 7 polis yaralanıb

