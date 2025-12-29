İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 08:31
    Türkiyədə İŞİD-ə qarşı keçirilən əməliyyatda 7 polis yaralanıb

    Türkiyədə İŞİD terror təşkilatına qarşı keçirilən əməliyyat zamanı atışma baş verib, 7 polis əməkdaşı yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "HaberGlobal"a istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, hadisə Yalova ilində baş verib. Belə ki, Elmalık kəndinə gedən yolda yerləşən evdə İŞİD terror təşkilatını hədəf alan əməliyyat keçirilib. Əməliyyat zamanı evdə olan şübhəli şəxslər atəş açıb və nəticədə 7 polis əməkdaşı yaralanıb.

    Bursa şəhərindən gələn xüsusi təyinatlı polislərin də dəstəklədiyi əməliyyat bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə davam edir.

    Yaralanan polislərin həyati təhlükəsi yoxdur.

    Türkiyə İŞİD polis Antiterror əməliyyatı
