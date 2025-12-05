Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tur başa çatıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    • 05 dekabr, 2025
    • 20:30
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V turbaşa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, turun son matçında "Abşeron" "Azərreyl"lə üz-üzə gəlib.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutan görüş "Abşeron"un 3:2 (20:25, 25:23, 22:25, 25:23, 15:11) hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən oyunlarında "DH Volley" - "Gənclər"i (3:0), "Milli Aviasiya Akademiyası" "Murov Az Terminal"lı (3:0), "Turan" isə UNEC-i (3:0) məğlub edib.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası

