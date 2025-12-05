İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

    • 05 dekabr, 2025
    • 19:42
    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

    Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının sədri Rüstəm Umerov ilə ölkənin Baş Qərargah rəisi Andrey Qnatov bu gün Mayamidə (Florida ştatı) ABŞ nümayəndələri ilə növbəti görüşü keçirəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukraina" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, cümə günü Ukrayna nümayəndə heyətinin ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və iş adamı Cared Kuşnerlə görüşü planlaşdırılıb.

    Dekabrın 4-də olduğu kimi, bu görüş də Mayamidə keçirilməlidir.

    СМИ: Делегации Украины и США проведут сегодня очередную встречу

