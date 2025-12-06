İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcək

    Daxili siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 11:21
    Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcək

    Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq məsələsi gündəmə gətiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman nazirinin müavini İndira Hacıyeva D-8 Gənclər Dialoqunun açılışı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2020-ci ildən etibarən Azərbaycanda gənclər siyasəti yeni mərhələyə keçib:

    "2026-cı ildən etibarən, gənclərin peşəkar iştirakçılığı məsələsini gündəmə gətirməyi düşünürük. Bu o deməkdir ki, onların yüksək texnologiyalar, kommunikasiya sahəsində iştirakı ön plana çıxarılacaq. Beynəlxalq tədbirlərdə gənclərin iştirakı müntəzəm təmin ediləcək. Əsas məqsədimiz gənclər siyasətinin daha da genişləndirilməsi və regionlarda yaşayan gənclərin bu işlərə cəlb edilməsidir".

    D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı gənclər siyasəti

    Son xəbərlər

    11:55
    Foto

    Gələn ilin I rübündə TİF investisiya fəaliyyətinə başlayacaq

    Maliyyə
    11:51

    Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    11:39

    Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinə zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:36

    Xaməneinin müşaviri BƏƏ-ni hədələyib: İran xalqının səbri sonsuz deyil

    Region
    11:28

    "Mançester Siti" İspaniya klubunun futbolçusu üçün böyük məbləğ təklif etməyə hazırlaşır

    Futbol
    11:21

    Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcək

    Daxili siyasət
    11:19
    Foto

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    11:19

    "S&P" Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    11:16

    Anar Quliyev: Şəhər planlaşdırılmasında gənclərin tələbləri nəzərə alınmalıdır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti