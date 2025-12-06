Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcək
Daxili siyasət
- 06 dekabr, 2025
- 11:21
Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq məsələsi gündəmə gətiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman nazirinin müavini İndira Hacıyeva D-8 Gənclər Dialoqunun açılışı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, 2020-ci ildən etibarən Azərbaycanda gənclər siyasəti yeni mərhələyə keçib:
"2026-cı ildən etibarən, gənclərin peşəkar iştirakçılığı məsələsini gündəmə gətirməyi düşünürük. Bu o deməkdir ki, onların yüksək texnologiyalar, kommunikasiya sahəsində iştirakı ön plana çıxarılacaq. Beynəlxalq tədbirlərdə gənclərin iştirakı müntəzəm təmin ediləcək. Əsas məqsədimiz gənclər siyasətinin daha da genişləndirilməsi və regionlarda yaşayan gənclərin bu işlərə cəlb edilməsidir".
Son xəbərlər
11:55
Foto
Gələn ilin I rübündə TİF investisiya fəaliyyətinə başlayacaqMaliyyə
11:51
Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
11:39
Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinə zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
11:36
Xaməneinin müşaviri BƏƏ-ni hədələyib: İran xalqının səbri sonsuz deyilRegion
11:28
"Mançester Siti" İspaniya klubunun futbolçusu üçün böyük məbləğ təklif etməyə hazırlaşırFutbol
11:21
Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcəkDaxili siyasət
11:19
Foto
Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunubSağlamlıq
11:19
"S&P" Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırırMaliyyə
11:16