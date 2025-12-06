Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Замминистра: Участие молодежи Азербайджана в международных мероприятиях станет регулярным

    Внутренняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 12:13
    Участие азербайджанской молодежи в международных мероприятиях станет регулярным с 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева заявила журналистам в рамках открытия Молодежного диалога D-8.

    По ее словам, с 2020 года молодежная политика Азербайджана вступила в новую фазу развития.

    "С 2026 года мы планируем обеспечить регулярное участие молодых людей в международных мероприятиях. Наша главная цель – дальнейшее расширение молодежной политики и привлечение молодежи из регионов страны к этой деятельности", - сказала Гаджиева.

