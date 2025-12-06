Замминистра: Участие молодежи Азербайджана в международных мероприятиях станет регулярным

Участие азербайджанской молодежи в международных мероприятиях станет регулярным с 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева заявила журналистам в рамках открытия Молодежного диалога D-8.

По ее словам, с 2020 года молодежная политика Азербайджана вступила в новую фазу развития.

"С 2026 года мы планируем обеспечить регулярное участие молодых людей в международных мероприятиях. Наша главная цель – дальнейшее расширение молодежной политики и привлечение молодежи из регионов страны к этой деятельности", - сказала Гаджиева.