Замминистра: Участие молодежи Азербайджана в международных мероприятиях станет регулярным
Внутренняя политика
- 06 декабря, 2025
- 12:13
Участие азербайджанской молодежи в международных мероприятиях станет регулярным с 2026 года.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева заявила журналистам в рамках открытия Молодежного диалога D-8.
По ее словам, с 2020 года молодежная политика Азербайджана вступила в новую фазу развития.
"С 2026 года мы планируем обеспечить регулярное участие молодых людей в международных мероприятиях. Наша главная цель – дальнейшее расширение молодежной политики и привлечение молодежи из регионов страны к этой деятельности", - сказала Гаджиева.
