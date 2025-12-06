İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 06 dekabr, 2025
    • 11:28
    Mançester Siti İspaniya klubunun futbolçusu üçün böyük məbləğ təklif etməyə hazırlaşır

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu "Real"ın (İspaniya) futbolçusu Rodriqonun transferi üçün böyük məbləğ təklif etməyə hazırlaşır.

    "Report" "Transfer News Live"yə istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisi tərəfindən 24 yaşlı braziliyalı üçün 70 milyon funt-sterlinq (təxminən 80 milyon avro) məbləğində təklif hazırlanır.

    İngiltərə klubunun rəhbərliyi artıq yanvarda, qış fasiləsində sövdələşməni həyata keçirməyi planlaşdırırlar.

    Rodriqo ilə İngiltərənin digər klubları "Arsenal" və "Liverpul" da maraqlanır.

    Qeyd edək ki, "Mançester Siti" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 28 xalla ikinci pillədədir.

