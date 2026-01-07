İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə daxilolmalar 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:53
    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə daxilolmalar 4 %-ə yaxın artıb

    2025-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 16 milyard 353,5 milyon manat vəsait daxil olub.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,5 %, proqnozdan isə 5,5 % çoxdur.

    Ötən il vergi daxilolmalarının 12 milyard 6 milyon manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb. Bu isə əvvəlki ilə nisbətən 8,9 %, proqnozdan isə 2,9 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 15,5 milyard manat vəsait köçürməli idi.

    Dövlət Vergi Xidməti vergi daxilolmaları
    Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%
    Azerbaijan's tax revenues exceed budget targets in 2025

