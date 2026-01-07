Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə daxilolmalar 4 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 07 yanvar, 2026
- 15:53
2025-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 16 milyard 353,5 milyon manat vəsait daxil olub.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,5 %, proqnozdan isə 5,5 % çoxdur.
Ötən il vergi daxilolmalarının 12 milyard 6 milyon manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb. Bu isə əvvəlki ilə nisbətən 8,9 %, proqnozdan isə 2,9 % çoxdur.
Xatırladaq ki, ötən il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 15,5 milyard manat vəsait köçürməli idi.
