    Atletika üzrə Bakı birinciliyi keçiriləcək

    
    07 yanvar, 2026
    • 16:02
    Atletika üzrə Bakı birinciliyi keçiriləcək

    Yanvarın 9-10-da qapalı məkanda atletika üzrə Bakı birinciliyi keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış 2011-2012-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında baş tutacaq.

    Turnir Bakı Atletika Mərkəzində təşkil olunacaq.

    Atletika Bakı birinciliyi Azərbaycan Atletika Federasiyası

