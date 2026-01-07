Atletika üzrə Bakı birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 07 yanvar, 2026
- 16:02
Yanvarın 9-10-da qapalı məkanda atletika üzrə Bakı birinciliyi keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış 2011-2012-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında baş tutacaq.
Turnir Bakı Atletika Mərkəzində təşkil olunacaq.
