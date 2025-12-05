СМИ: Делегации Украины и США проведут сегодня очередную встречу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов проведут сегодня еще одну встречу с представителями США в Майами (Флорида).

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

Согласно информации, в пятницу запланированы переговоры украинской делегации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Как и 4 декабря, встреча должна состояться в Майами.