СМИ: Делегации Украины и США проведут сегодня очередную встречу
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 19:11
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов проведут сегодня еще одну встречу с представителями США в Майами (Флорида).
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.
Согласно информации, в пятницу запланированы переговоры украинской делегации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.
Как и 4 декабря, встреча должна состояться в Майами.
