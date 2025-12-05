Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    СМИ: Делегации Украины и США проведут сегодня очередную встречу

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов проведут сегодня еще одну встречу с представителями США в Майами (Флорида).

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

    Согласно информации, в пятницу запланированы переговоры украинской делегации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Как и 4 декабря, встреча должна состояться в Майами.

    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək
