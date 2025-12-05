İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 19:51
    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq

    İsveç beş ölkəyə inkişaf məqsədli maliyyə yardımını tədricən dayandıracaq və bu vəsaitləri Ukraynanın dəstəklənməsinə yönəldəcək.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İsveçin beynəlxalq əməkdaşlıq və xarici ticarət naziri Benjamin Dusa deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, Zimbabve, Tanzaniya, Mozambik, Liberiya və Boliviyaya yardım tədricən dayandırılacaq.

    "Ukrayna İsveçin xarici və yardım siyasətində ən vacib prioritetdir. Buna görə də hökumət 2026-cı ildə Ukraynaya dəstəyi ən azı 10 milyard İsveç kronuna (1 milyard dollardan çox) qədər artırmağı planlaşdırır", - B.Dusa qeyd edib.

    İsveç Ukrayna yardım
    Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

    Son xəbərlər

    20:30

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tur başa çatıb

    Komanda
    20:24

    Azərbaycan Çinə fındıq və badam ixracını artıracaq

    ASK
    20:22
    Foto

    "Sanat Art Center"də "Jazz-Mugham" adlı xüsusi konsert təşkil olunub

    Mədəniyyət
    20:11

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    20:04
    Foto

    Gürcüstanın Host TV telekanalının rəhbərliyi Baku TV-nin iş prosesi ilə tanış olub

    Media
    20:02
    Foto

    Bakı Beynəlxalq Film Festivalının açılış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət
    20:01

    Ermənistan İstintaq Komitəsi Gümrü merinin müavininin saxlanması xəbərini təsdiqləyib

    Region
    19:51

    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq

    Digər ölkələr
    19:42

    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti