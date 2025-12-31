İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 31 dekabr, 2025
    • 12:16
    DİN: Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 9 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün Bakı və bölgələrdə keçirilən tədbirlərlə pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan daha 9 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, həmin şəxslərdən müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi pirotexniki vasitə
    МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек

