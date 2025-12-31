DİN: Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 9 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 31 dekabr, 2025
- 12:16
Ötən gün Bakı və bölgələrdə keçirilən tədbirlərlə pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan daha 9 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, həmin şəxslərdən müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.
