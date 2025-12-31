МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек
Происшествия
- 31 декабря, 2025
- 12:50
Минувшим днем в ходе мероприятий, проведенных в Баку и регионах, выявлены и задержаны еще 9 человек, занимавшихся продажей пиротехнических средств.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
У задержанных изъята партия пиротехнических средств, создающих мощные звуковые и световые эффекты.
