    МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек

    Происшествия
    • 31 декабря, 2025
    • 12:50
    МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек

    Минувшим днем в ходе мероприятий, проведенных в Баку и регионах, выявлены и задержаны еще 9 человек, занимавшихся продажей пиротехнических средств.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    У задержанных изъята партия пиротехнических средств, создающих мощные звуковые и световые эффекты.

    МВД задержания пиротехника
