МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек

Минувшим днем в ходе мероприятий, проведенных в Баку и регионах, выявлены и задержаны еще 9 человек, занимавшихся продажей пиротехнических средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

У задержанных изъята партия пиротехнических средств, создающих мощные звуковые и световые эффекты.