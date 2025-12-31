"Novxanı" yarımstansiyasının tikintisinə başlanılır
Energetika
- 31 dekabr, 2025
- 13:17
Bakıda 220/110 kV-luq "Novxanı" yarımstansiyasının tikintisinə başlanılır.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "AzərEnerji" ASC hazırlıqlara başlayıb.
Məlumata görə, işləri "Electro İndustries" QSC həyata keçirəcək. Bu işlərin görülməsi üçün ehtimal olunan qiymət 49,303 milyon manat təşkil edir.
