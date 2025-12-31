İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Novxanı" yarımstansiyasının tikintisinə başlanılır

    Energetika
    • 31 dekabr, 2025
    • 13:17
    Novxanı yarımstansiyasının tikintisinə başlanılır

    Bakıda 220/110 kV-luq "Novxanı" yarımstansiyasının tikintisinə başlanılır.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "AzərEnerji" ASC hazırlıqlara başlayıb.

    Məlumata görə, işləri "Electro İndustries" QSC həyata keçirəcək. Bu işlərin görülməsi üçün ehtimal olunan qiymət 49,303 milyon manat təşkil edir.

    “Novxanı” yarımstansiyası "Azərenerji"

    Son xəbərlər

    13:25

    Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bu il təslim olan terrorçuların sayını açıqlayıb

    Region
    13:17

    "Novxanı" yarımstansiyasının tikintisinə başlanılır

    Energetika
    12:51
    Foto

    Rusiyanın Odessaya hücumu nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:47

    Güclü külək 3 gün davam edəcək, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    12:45

    "Yuventus" "Genoa" komandasının transfer təklifini geri çevirib

    Futbol
    12:44

    CEBR: Növbəti 15 ildə Azərbaycanın ümumi iqtisadi artımı 43 % təşkil edəcək

    Maliyyə
    12:35

    Bişkekdə İT-şəhərciyinin inşası planlaşdırılır

    Region
    12:16

    DİN: Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 9 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:15

    Gələn ilin ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti