Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку ведется подготовка к строительству новой подстанции

    Энергетика
    • 31 декабря, 2025
    • 13:54
    В Баку ведется подготовка к строительству новой подстанции

    В Баку начинается строительство подстанции "Новханы" напряжением 220/110 кВ.

    Как сообщает Report, ОАО "Азерэнержи" начало подготовительные работы.

    Согласно информации, работы будет выполнять ЗАО Electro İndustries. Предполагаемая стоимость этих работ составляет 49,303 млн манатов.

    подстанция Азерэнержи Новханы
    "Novxanı" yarımstansiyasının tikintisinə başlanılır

    Последние новости

    14:22

    МО Турции: Позиция СДС наносит ущерб территориальной целостности Сирии

    В регионе
    14:02

    Экономика Азербайджана в 2025 году: рекордные валютные резервы, расширение нефтегазовых операций на Ближнем Востоке

    Финансы
    13:54

    В Баку ведется подготовка к строительству новой подстанции

    Энергетика
    13:46

    В Польше из-за непогоды и технических проблем произошли перебои в движении поездов

    Другие страны
    13:30

    В январе 2026 года состоится очередной раунд стратегического диалога КНР-Пакистан

    Другие страны
    13:15

    В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсов

    В регионе
    13:09

    Сильный ветер будет дуть три дня, ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО

    Экология
    13:06

    Рост индекса Гонконгской биржи в 2025 году рекордным за восемь лет

    Финансы
    12:56

    В Грузии задержана партия героина на $20 млн

    В регионе
    Лента новостей