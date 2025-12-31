В Баку ведется подготовка к строительству новой подстанции
Энергетика
- 31 декабря, 2025
- 13:54
В Баку начинается строительство подстанции "Новханы" напряжением 220/110 кВ.
Как сообщает Report, ОАО "Азерэнержи" начало подготовительные работы.
Согласно информации, работы будет выполнять ЗАО Electro İndustries. Предполагаемая стоимость этих работ составляет 49,303 млн манатов.
Последние новости
14:22
МО Турции: Позиция СДС наносит ущерб территориальной целостности СирииВ регионе
14:02
Экономика Азербайджана в 2025 году: рекордные валютные резервы, расширение нефтегазовых операций на Ближнем ВостокеФинансы
13:54
В Баку ведется подготовка к строительству новой подстанцииЭнергетика
13:46
В Польше из-за непогоды и технических проблем произошли перебои в движении поездовДругие страны
13:30
В январе 2026 года состоится очередной раунд стратегического диалога КНР-ПакистанДругие страны
13:15
В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсовВ регионе
13:09
Сильный ветер будет дуть три дня, ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОБНОВЛЕНОЭкология
13:06
Рост индекса Гонконгской биржи в 2025 году рекордным за восемь летФинансы
12:56