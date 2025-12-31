İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 31 dekabr, 2025
    • 13:35
    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 17 %-dən çox artıb

    Bu ilin dekabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 28 milyard 148,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,5 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 5,8 %, 2024-cü ilin dekabrın 1-i ilə müqayisədə 3,5 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 20 milyard 513,9 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 8,5 %, ilin əvvəlinə nisbətən 3,1 %, ötən ilin dekabrın 1-i ilə müqayisədə 17,2 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 58 milyard 748,6 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı bankların aktivləri

    Son xəbərlər

    14:23

    ADB Azərbaycanı CAREC-də fintexin inkişafı sahəsində liderlərdən biri adlandırıb

    Maliyyə
    14:13

    Gələn ilin yanvar ayında Çin-Pakistan strateji dialoqunun növbəti raundu keçiriləcək

    Digər ölkələr
    14:03

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025-ci ildə: rekord valyuta ehtiyatları, Yaxın Şərqdə neft-qaz əməliyyatlarının genişləndirilməsi

    Maliyyə
    13:50

    Lerikdə mikroavtobusun dərəyə aşması nəticəsində xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:43

    "Roma" İtaliya klubundan futbolçu transfer etmək istəyir

    Futbol
    13:38
    Foto

    Ucarda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:36

    Türkiyə MN: Suriya Demokratik Qüvvələrinin mövqeyi Suriyanın ərazi bütövlüyünə zərər vurur

    Region
    13:35

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:33

    Gürcüstanda 20 milyon dollar dəyərində heroin müsadirə olunub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti