Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 17 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 31 dekabr, 2025
- 13:35
Bu ilin dekabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 28 milyard 148,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,5 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 5,8 %, 2024-cü ilin dekabrın 1-i ilə müqayisədə 3,5 % çoxdur.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 20 milyard 513,9 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 8,5 %, ilin əvvəlinə nisbətən 3,1 %, ötən ilin dekabrın 1-i ilə müqayisədə 17,2 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 58 milyard 748,6 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
