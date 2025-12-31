Чистые внутренние активы азербайджанских банков выросли на 17,2% за год

По состоянию на 1 декабря этого года чистые внешние активы азербайджанских банков составили 28 млрд 148,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 1,5 % меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 5,8 % больше по сравнению с началом года и на 3,5 % больше по сравнению с 1 декабря 2024 года.

На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 20 млрд 513,9 млн манатов, что на 8,5 % больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,1 % - по сравнению с началом года и на 17,2 % - по сравнению с 1 декабря прошлого года.

В Азербайджане действуют 22 банка с общими активами в 58 млрд 748,6 млн манатов.