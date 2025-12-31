İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiya qoşunları Odessanı atəşə tutub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 08:36
    Rusiya qoşunları Odessanı atəşə tutub, xəsarət alanlar var

    Rusiya qoşunlarının gecə hücumu nəticəsində Ukraynanın Odessa şəhərində azı dörd nəfər xəsarət alıb. Zərbələrdən sonra evlər və avtomobillər yanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "RBK-Ukraina" yerli rəsmilərə istinadən xəbər yayıb.

    Şəhərin hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak iki rayonda çoxmərtəbəli binaların vurulduğunu və bir binada mənzil yanğınının baş verdiyini, nəticədə üçü uşaq da daxil olmaqla dörd nəfərin xəsarət aldığını qeyd edib.

    "Zərərçəkənlərin hamısı tibb müəssisələrinə aparılıb və bütün zəruri yardımlar göstərilir", - o, teleqram kanalında yazıb.

    Regional hərbi administrasiyanın rəhbəri Oleq Kiper fövqəladə xidmətlərin hadisə yerində işlədiyini bildirib.

    "Zərər çəkmiş binaların sakinlərinə yardım göstərilir", - regional hərbi administrasiyanın rəhbəri əlavə edib.

    Rusiya Ukrayna hücum
    Foto
    При обстреле Одессы войсками РФ ранены четыре человека, горят дома и автомобили

    Son xəbərlər

    08:56

    KİV: "Gerald R. Ford" gəmisinin Karib dənizində uzun müddət qalması ABŞ-ni problemlərlə üzləşdirir

    Digər ölkələr
    08:36
    Foto

    Rusiya qoşunları Odessanı atəşə tutub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    08:14

    KİV: Pentaqon əsas podratçının işinə nəzarət edə bilmir

    Digər ölkələr
    08:00

    Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    07:35

    Rusiyada neft emalı zavoduna PUA hücumu yanğına səbəb olub

    Region
    07:07

    Qvineyanın hazırkı dövlət başçısı prezident seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    06:27

    XİN-dən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik

    Xarici siyasət
    06:09

    Çin raketi kosmik hədəfləri aşkarlamaq üçün peykləri orbitə buraxıb

    Digər ölkələr
    05:46

    Netanyahu: İran ballistik raket istehsalını bərpa edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti