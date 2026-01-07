İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Karyeramda önəmli dövrü başa vururam"

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:45
    Turan Tovuzdan ayrılan futbolçu: Karyeramda önəmli dövrü başa vururam

    "Turan Tovuz"dan Yaponiyanın "Kyoto" komandasına keçən braziliyalı futbolçu Aleks Souza keryerasında önəmli dövrü başa vurub.

    "Report"un məlumatına görə, 24 yaşlı hücumçu bu barədə şəxsi instaqram hesabında yazıb.

    Braziliyalı forvard Azərbaycan təmsilçisindən yeni klubuna transferi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Karyeramda önəmli dövrü başa vururam. Bu müddət ərzində yaşadığım hər şeyə, mənə verilən fürsətə və etibara görə "Turan Tovuz"a çox minnətdaram. Hər zaman yanımda olan klubun İdarə Heyətinə, məşqçilərə, komanda yoldaşlarıma və azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Özümlə təcrübələr, peşəkar inkişaf və əbədi qalacaq xatirələr aparıram. Kluba uğurlar, növbəti çətinliklərə hazır olmağı arzulayıram. Hər şey üçün təşəkkür edirəm".

    Qeyd edək ki, Aleks Souza 2024-cü ilin yanvarından "Turan Tovuz"da çıxış edirdi.

    aleks souza Turan Tovuz Kyoda braziliyalı futbolçu Yaponiya

    Son xəbərlər

    10:15

    Pakistanda avtobus qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:14

    Türkiyədə səhm bazarında manipulyasiya iddiası ilə 15 nəfər saxlanılıb

    Region
    10:11

    Yəməndə Cənubi Keçid Şurasının başçısı dövlətə xəyanətdə ittiham edilib

    Digər ölkələr
    10:05

    AMB-nin yeni inzibati binasında tikinti-quraşdırma işləri başa çatıb

    Maliyyə
    09:56

    Gəncədə 23 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb, şübhəli şəxs tutulub

    Hadisə
    09:52
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan I Dəstəsində mübarizəyə start verilib

    Fərdi
    09:45

    Dövlət Agentliyi: Siqaretlərin qiymətləri ilə bağlı monitorinqlər aparılır

    Biznes
    09:45

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Karyeramda önəmli dövrü başa vururam"

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti