При обстреле Одессы войсками РФ ранены четыре человека, горят дома и автомобили
- 31 декабря, 2025
- 07:27
В результате ночной атаки войсками РФ украинской Одессы пострадали по меньшей мере четыре человека, после ударов загорелись дома и автомобили.
Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местных чиновников.
Глава городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что в двух районах зафиксировано попадание в многоэтажки, в одном из домов произошло возгорание в квартире, ранения получили четыре человека, включая трех детей.
"Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им предоставляется вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Руководитель областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что на местах работают сотрудники экстренных служб.
"Жителям пострадавших домов оказывается помощь", - добавил глава ОВА.