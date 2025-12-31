При обстреле Одессы войсками РФ ранены четыре человека, горят дома и автомобили

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В результате ночной атаки войсками РФ украинской Одессы пострадали по меньшей мере четыре человека, после ударов загорелись дома и автомобили.

    Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местных чиновников.

    Глава городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что в двух районах зафиксировано попадание в многоэтажки, в одном из домов произошло возгорание в квартире, ранения получили четыре человека, включая трех детей.

    "Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им предоставляется вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

    Руководитель областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что на местах работают сотрудники экстренных служб.

    "Жителям пострадавших домов оказывается помощь", - добавил глава ОВА.

