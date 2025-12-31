İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bu il təslim olan terrorçuların sayını açıqlayıb

    Region
    • 31 dekabr, 2025
    • 13:25
    Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bu il təslim olan terrorçuların sayını açıqlayıb

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 2025-ci ildə təslim olan terroçuların sayını açıqlayıb.

    "Report" "Haber Globala" istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin illik hesabat brifinqində məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu həftə daha 3 PKK terrorçusunun təslim olması ilə cari il ərzində təslim olanların sayı 111-ə çatıb.

    Qeyd olunub ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri ölkənin təhlükəsizliyinə yönələn risk və təhdidlərə qarşı mübarizəni sərhədləri daxilində və hüdudlarından kənarda qətiyyətlə davam etdirir.

    Türkiyə PKK

