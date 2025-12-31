Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bu il təslim olan terrorçuların sayını açıqlayıb
Region
- 31 dekabr, 2025
- 13:25
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 2025-ci ildə təslim olan terroçuların sayını açıqlayıb.
"Report" "Haber Globala" istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin illik hesabat brifinqində məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu həftə daha 3 PKK terrorçusunun təslim olması ilə cari il ərzində təslim olanların sayı 111-ə çatıb.
Qeyd olunub ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri ölkənin təhlükəsizliyinə yönələn risk və təhdidlərə qarşı mübarizəni sərhədləri daxilində və hüdudlarından kənarda qətiyyətlə davam etdirir.
