İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Roma" İtaliya klubundan futbolçu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 13:43
    Roma İtaliya klubundan futbolçu transfer etmək istəyir

    İtaliya təmsilçisi "Roma" A Seriyasının digər komandası "Genoa"nın yarımmüdafiəçisi Morten Frendrupu icarəyə götürməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Fabrizio Romano-nun məlumatına görə, "Roma" "Genoa"nın yarımmüdafiəçisi Morten Frendrupu icarəyə götürməyi planlaşdırır. Tərəflər arasında danışıqlar davam edir.

    Qeyd edək ki, Morten Frendrupun "Genoa" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir. O, cari mövsüm 19 oyunda 1 qol vurub.

    Futbol transfer Morten Frendrup "Roma" klubu

    Son xəbərlər

    14:23

    ADB Azərbaycanı CAREC-də fintexin inkişafı sahəsində liderlərdən biri adlandırıb

    Maliyyə
    14:13

    Gələn ilin yanvar ayında Çin-Pakistan strateji dialoqunun növbəti raundu keçiriləcək

    Digər ölkələr
    14:03

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025-ci ildə: rekord valyuta ehtiyatları, Yaxın Şərqdə neft-qaz əməliyyatlarının genişləndirilməsi

    Maliyyə
    13:50

    Lerikdə mikroavtobusun dərəyə aşması nəticəsində xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:43

    "Roma" İtaliya klubundan futbolçu transfer etmək istəyir

    Futbol
    13:38
    Foto

    Ucarda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:36

    Türkiyə MN: Suriya Demokratik Qüvvələrinin mövqeyi Suriyanın ərazi bütövlüyünə zərər vurur

    Region
    13:35

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:33

    Gürcüstanda 20 milyon dollar dəyərində heroin müsadirə olunub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti