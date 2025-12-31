"Roma" İtaliya klubundan futbolçu transfer etmək istəyir
Futbol
- 31 dekabr, 2025
- 13:43
İtaliya təmsilçisi "Roma" A Seriyasının digər komandası "Genoa"nın yarımmüdafiəçisi Morten Frendrupu icarəyə götürməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Fabrizio Romano-nun məlumatına görə, "Roma" "Genoa"nın yarımmüdafiəçisi Morten Frendrupu icarəyə götürməyi planlaşdırır. Tərəflər arasında danışıqlar davam edir.
Qeyd edək ki, Morten Frendrupun "Genoa" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir. O, cari mövsüm 19 oyunda 1 qol vurub.
