İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac aşıb, daha 12-si zədələnib

    Hadisə
    • 31 dekabr, 2025
    • 11:01
    Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac aşıb, daha 12-si zədələnib

    Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac aşıb, daha 12-si zədələnib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Bakı Şəhər Yaşıllaşma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gecə saatlarından bu vaxta qədər paytaxt ərazisində 8 ağac aşıb, daha 12 ağacın budaqları zədələnib.

    Hazırda ərazilərdə təmizlik və təhlükəsizlik tədbirləri görülür.

    В Баку сильный ветер повалил 8 деревьев

    Son xəbərlər

    11:13

    Portuqaliya millisinin üzvü "İnter"də çıxış edə bilər

    Futbol
    11:07

    Nazir: Ordumuz Qarabağda Vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanmaqla quruculuq işlərinə töhfə verir

    Hərbi
    11:04

    Mərkəzi Bank mükafat ödənişləri ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edib

    Maliyyə
    11:01

    Güclü külək 3 gün davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    11:01

    Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac aşıb, daha 12-si zədələnib

    Hadisə
    10:55

    Rumıniya Ukraynaya 50 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    10:52

    Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib

    Hərbi
    10:39

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 31 əcnəbi saxlanılıb

    Region
    10:28
    Video

    Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti