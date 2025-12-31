Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac aşıb, daha 12-si zədələnib
Hadisə
- 31 dekabr, 2025
- 11:01
Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac aşıb, daha 12-si zədələnib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Bakı Şəhər Yaşıllaşma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, gecə saatlarından bu vaxta qədər paytaxt ərazisində 8 ağac aşıb, daha 12 ağacın budaqları zədələnib.
Hazırda ərazilərdə təmizlik və təhlükəsizlik tədbirləri görülür.
