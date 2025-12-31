Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 31 декабря, 2025
    • 11:04
    В Баку сильный ветер повалил 8 деревьев

    В Баку из-за сильного ветра повалены 8 деревьев.

    Как сообщили Report в Бакинском городском объединении по озеленению, с ночных часов на территории столицы в результате порывистого ветра упали 8 деревьев, еще у 12 были повреждены ветви.

    В настоящее время на местах ведутся работы по уборке и обеспечению безопасности.

