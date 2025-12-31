В Баку сильный ветер повалил 8 деревьев

В Баку из-за сильного ветра повалены 8 деревьев.

Как сообщили Report в Бакинском городском объединении по озеленению, с ночных часов на территории столицы в результате порывистого ветра упали 8 деревьев, еще у 12 были повреждены ветви.

В настоящее время на местах ведутся работы по уборке и обеспечению безопасности.