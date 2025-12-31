В Баку сильный ветер повалил 8 деревьев
Происшествия
- 31 декабря, 2025
- 11:04
В Баку из-за сильного ветра повалены 8 деревьев.
Как сообщили Report в Бакинском городском объединении по озеленению, с ночных часов на территории столицы в результате порывистого ветра упали 8 деревьев, еще у 12 были повреждены ветви.
В настоящее время на местах ведутся работы по уборке и обеспечению безопасности.
Последние новости
11:25
ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплатФинансы
11:23
Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октябряДругие страны
11:14
В Баку и большинстве регионов три дня будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
11:10
Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской АрмииАрмия
11:04
В Баку сильный ветер повалил 8 деревьевПроисшествия
11:02
В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане АзербайджанаВ регионе
10:36
Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газаЭнергетика
10:31
Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURLДругие страны
10:26