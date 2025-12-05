Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

Швеция постепенно прекратит помощь развитию пяти стран и перенаправит эти средства в поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

По словам министра, будет постепенно свернута помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

"Украина является важнейшим приоритетом Швеции во внешней и политике помощи. Поэтому правительство собирается увеличить поддержку Украины, по меньшей мере, до 10 млрд шведских крон (свыше $1 млрд ) в 2026 году", - отметил Доуса.