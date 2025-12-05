Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 18:27
    Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

    Швеция постепенно прекратит помощь развитию пяти стран и перенаправит эти средства в поддержку Украины.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

    По словам министра, будет постепенно свернута помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

    "Украина является важнейшим приоритетом Швеции во внешней и политике помощи. Поэтому правительство собирается увеличить поддержку Украины, по меньшей мере, до 10 млрд шведских крон (свыше $1 млрд ) в 2026 году", - отметил Доуса.

    Швеция Украина помощь российско-украинская война
    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq
