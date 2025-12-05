Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 18:27
Швеция постепенно прекратит помощь развитию пяти стран и перенаправит эти средства в поддержку Украины.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.
По словам министра, будет постепенно свернута помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.
"Украина является важнейшим приоритетом Швеции во внешней и политике помощи. Поэтому правительство собирается увеличить поддержку Украины, по меньшей мере, до 10 млрд шведских крон (свыше $1 млрд ) в 2026 году", - отметил Доуса.
Последние новости
19:59
APOPO и ANAMA запустили совместный проект при поддержке БританииВнешняя политика
19:45
Фото
В Ферганском госуниверситете открылась аудитория им. Бахтияра ВагабзадеKультурная политика
19:42
Пакистан отменил закупку 45 грузов СПГ из Катара и ИталииДругие страны
19:40
Фото
В Баку состоялось очередное заседание по делу Рубена ВарданянаПроисшествия
19:38
В Азербайджане объявлены новые земельные аукционыБизнес
19:38
Кошта: ЕС планирует инвестировать в создание лаборатории для анализа КВС в КазахстанеВ регионе
19:35
СК Армении подтвердил информацию о задержании заместителя мэра ГюмриВ регионе
19:20
Азербайджан согласовал новые шаги на пути к вступлению в ВТОБизнес
19:11