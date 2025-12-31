G20 ölkələrinin XİN başçılarının görüşü 30-31 oktyabr tarixlərində keçiriləcək
- 31 dekabr, 2025
- 11:44
"İyirmilər qrupu" ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin ABŞ-nin sədrliyi ilə görüşü 2026-cı il 30-31 oktyabr tarixlərində keçiriləcək.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə XİN-nin G20 və Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı məsələləri ilə məşğul olan xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Marat Berdıyev sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Dörd ekspert formatı yaradılıb: ticarət, innovasiyalar, energetika və iqtisadi artım məqsədilə tənzimləmənin aradan qaldırılması. İl ərzində elan edilmiş məsələlər üzrə beş nazirlər konfransı, həmçinin 30-31 oktyabrda XİN başçılarının görüşü keçiriləcək", - o qeyd edib.
