    G20 ölkələrinin XİN başçılarının görüşü 30-31 oktyabr tarixlərində keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 11:44
    "İyirmilər qrupu" ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin ABŞ-nin sədrliyi ilə görüşü 2026-cı il 30-31 oktyabr tarixlərində keçiriləcək.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə XİN-nin G20 və Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı məsələləri ilə məşğul olan xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Marat Berdıyev sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Dörd ekspert formatı yaradılıb: ticarət, innovasiyalar, energetika və iqtisadi artım məqsədilə tənzimləmənin aradan qaldırılması. İl ərzində elan edilmiş məsələlər üzrə beş nazirlər konfransı, həmçinin 30-31 oktyabrda XİN başçılarının görüşü keçiriləcək", - o qeyd edib.

    G20 XİN Rusiya
    Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октября

