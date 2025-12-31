Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октября

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 11:23
    Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октября

    Встреча глав МИД стран "группы двадцати "при американском председательстве в "двадцатке" пройдет 30-31 октября 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в соцсетях.

    "Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - отметил он.

    США G20 МИД Марат Бердыев
    G20 ölkələrinin XİN başçılarının görüşü 30-31 oktyabr tarixlərində keçiriləcək

