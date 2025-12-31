Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октября
Другие страны
- 31 декабря, 2025
- 11:23
Встреча глав МИД стран "группы двадцати "при американском председательстве в "двадцатке" пройдет 30-31 октября 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в соцсетях.
"Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - отметил он.
