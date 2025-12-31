İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Baş Dövlət Yol Polisi küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

    Daxili siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 11:31
    Baş Dövlət Yol Polisi küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə çağırış edib.

    Bu barədə "Report"a idarədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bayram günlərində Dövlət Yol Polisi gücləndirilmiş formada xidmət aparır:

    "Hazırda güclü küləklə əlaqədar yollarda yarana biləcək çətinliklərin qarşısının alınması məqsədilə, respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri ilə izahedici söhbətlər aparılır, qəza ehtimalı yüksək olan təhlükəli yol sahələrinə fasiləsiz nəzarət həyata keçirilir".

    Qeyd olunub ki, küləkli hava xüsusilə ikitəkərli, o cümlədən moped, motosiklet, skuter tipli nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsində ciddi cətinliklər yaradır. Küləyin təsirindən bu tip nəqliyyat vasitələrində müvazinətin itirilməsi - aşma ehtimalı dəfələrlə artır ki, bu da sürücünün özü, eləcə də digər nəqliyyat vasitələri və piyadalar üçün real təhlükədir.

    "Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi səfərə hazırlaşan sürücülərə, yükdaşıma, eləcə də ikitəkərli nəqliyyat vasitələri ilə sifarişli çatdırılma xidməti göstərən fiziki və hüquq şəxslərə müraciət edərək küləkli hava şəraitini nəzərə almağı, təhlükəsizlik qaydalarına ciddi yanaşmağı xahiş edir.

    Bayram günlərinin xoş təəssüratlarla yadda qalması üçün bütün hərəkət iştirakçılarını intizama dəvət edir, onlara təhlükəsiz yol arzulayırıq!" - məlumatda vurğulanıb.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava limanı
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ветреной погодой

    Son xəbərlər

    12:00

    Lerikdə mikroavtobus dərəyə aşıb, yaralılar var

    Hadisə
    11:55

    Azərbaycanda noyabrda nağdsız ödənişlər 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:49

    Gürcü nazir: Gələn il Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və enerji sektoru prioritet olacaq

    Region
    11:44

    G20 ölkələrinin XİN başçılarının görüşü 30-31 oktyabr tarixlərində keçiriləcək

    Digər ölkələr
    11:31

    Baş Dövlət Yol Polisi küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

    Daxili siyasət
    11:30
    Foto

    Bakıda güclü külək nəticəsində 8 ağac sınıb, daha 12-sinin budaqları qırılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:13

    Portuqaliya millisinin üzvü "İnter"də çıxış edə bilər

    Futbol
    11:07

    Nazir: Ordumuz Qarabağda Vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanmaqla quruculuq işlərinə töhfə verir

    Hərbi
    11:04

    Mərkəzi Bank mükafat ödənişləri ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti