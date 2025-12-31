Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ветреной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

Об этом Report сообщили в управлении.

Отмечается, что в праздничные дни Государственная дорожная полиция несет службу в усиленном режиме.

"В настоящее время в целях предотвращения сложностей, которые могут возникнуть на дорогах в условиях сильного ветра, на автомобильных дорогах республиканского значения проводятся разъяснительные беседы с водителями грузовых автомобилей с прицепами, тентами и длинномерных транспортных средств, а также осуществляется непрерывный контроль опасных участков дорог с высокой вероятностью дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ветреная погода создает серьезные сложности, особенно при управлении двухколесными транспортными средствами, включая мопеды, мотоциклы и скутеры. Под воздействием сильного ветра значительно возрастает риск потери равновесия и опрокидывания, что представляет реальную опасность как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения и пешеходов.

"Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям, планирующим поездки, физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузоперевозки, а также услуги доставки на двухколесных транспортных средствах, с призывом учитывать ветреную погоду и строго соблюдать требования безопасности.

Чтобы праздничные дни запомнились только приятными впечатлениями, призываем всех участников дорожного движения к дисциплине и желаем безопасной дороги", - отмечается в сообщении.