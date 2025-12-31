Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ветреной погодой

    Внутренняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 11:51
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ветреной погодой

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

    Об этом Report сообщили в управлении.

    Отмечается, что в праздничные дни Государственная дорожная полиция несет службу в усиленном режиме.

    "В настоящее время в целях предотвращения сложностей, которые могут возникнуть на дорогах в условиях сильного ветра, на автомобильных дорогах республиканского значения проводятся разъяснительные беседы с водителями грузовых автомобилей с прицепами, тентами и длинномерных транспортных средств, а также осуществляется непрерывный контроль опасных участков дорог с высокой вероятностью дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что ветреная погода создает серьезные сложности, особенно при управлении двухколесными транспортными средствами, включая мопеды, мотоциклы и скутеры. Под воздействием сильного ветра значительно возрастает риск потери равновесия и опрокидывания, что представляет реальную опасность как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения и пешеходов.

    "Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям, планирующим поездки, физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузоперевозки, а также услуги доставки на двухколесных транспортных средствах, с призывом учитывать ветреную погоду и строго соблюдать требования безопасности.

    Чтобы праздничные дни запомнились только приятными впечатлениями, призываем всех участников дорожного движения к дисциплине и желаем безопасной дороги", - отмечается в сообщении.

    дорожная полиция ветреная погода предупреждение
    Baş Dövlət Yol Polisi küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

    Последние новости

    12:56

    В Грузии задержана партия героина на $20 млн

    В регионе
    12:55

    АБР назвал Азербайджан одним из лидеров финтех-развития в CAREC

    Финансы
    12:50

    МВД: Минувшим днем за продажу пиротехники задержаны 9 человек

    Происшествия
    12:40
    Фото

    В Одессе из-за атак ВС РФ пострадали шесть человек, в том числе дети - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:35

    Опубликован прогноз погоды на первый день 2026 года

    Экология
    12:30

    Безналичные платежи в ноябре увеличились более чем на 14%

    Финансы
    12:13

    В Бишкеке планируют построить IT-городок

    В регионе
    12:13

    Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклия включены в приоритеты Грузии на 2026 год

    В регионе
    12:05

    В Лерике микроавтобус упал в ущелье, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей