    Азербайджану предложено развивать сухие порты для перевода грузов с автодорог на железную дорогу

    Азербайджану предложено развивать сухие порты для перевода грузов с автодорог на железную дорогу

    Азербайджану необходимо развивать сеть сухих портов для ускорения декарбонизации транспортного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы и специалист по энергетике Азиатского банка развития (АБР) Канбин Чжэн (Kangbin Zheng) на презентации и семинаре совместного проекта по декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    По его словам, развитие сухих портов станет важным вкладом в снижение выбросов не только на уровне АЖД, но и во всем транспортном секторе страны.

    "Согласно нашей предварительной оценке, грузовики в Азербайджане в среднем проходят около 240 километров. Этот путь можно сократить: 40 километров - до сухого порта, а оставшиеся 200 километров - отправлять по железной дороге. Причем даже эти 40 километров могут обеспечиваться электровантажными автомобилями. Электрогрузовики могут принадлежать как АЖД, так и сторонним логистическим компаниям, с которыми АЖД может заключить контракт. Это позволит эффективно решать задачу последней мили при переводе грузов с автодорог на рельсы", - отметил К. Чжэн.

    Как сообщил специалист по энергетике АБР, фактически, Азербайджан уже взял на себя обязательство развивать сухие порты.

