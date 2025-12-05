Азербайджану предложено развивать сухие порты для перевода грузов с автодорог на железную дорогу

Азербайджану необходимо развивать сеть сухих портов для ускорения декарбонизации транспортного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы и специалист по энергетике Азиатского банка развития (АБР) Канбин Чжэн (Kangbin Zheng) на презентации и семинаре совместного проекта по декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По его словам, развитие сухих портов станет важным вкладом в снижение выбросов не только на уровне АЖД, но и во всем транспортном секторе страны.

"Согласно нашей предварительной оценке, грузовики в Азербайджане в среднем проходят около 240 километров. Этот путь можно сократить: 40 километров - до сухого порта, а оставшиеся 200 километров - отправлять по железной дороге. Причем даже эти 40 километров могут обеспечиваться электровантажными автомобилями. Электрогрузовики могут принадлежать как АЖД, так и сторонним логистическим компаниям, с которыми АЖД может заключить контракт. Это позволит эффективно решать задачу последней мили при переводе грузов с автодорог на рельсы", - отметил К. Чжэн.

Как сообщил специалист по энергетике АБР, фактически, Азербайджан уже взял на себя обязательство развивать сухие порты.