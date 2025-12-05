"Barselona"nın aparıcı futbolçusu klubdan ayrıla bilər
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 14:28
İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Rafinya ilə vidalaşa bilər.
"Report" "Diario Sport"a istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi braziliyalı vingeri yayda satmağa hazırdır.
Səudiyyə Ərəbistanı klubları 28 yaşlı oyunçu ilə maraqlanır. Rafinya DÇ-2026-dan sonra komandadan ayrılmağı düşünsə, "Barselona" buna mane olmayacaq.
Qeyd edək ki, Rafinya 2022-ci ildən İspaniya nəhəngində çıxış edir.
Son xəbərlər
15:25
Yekaterina Tsivtsivadze: Gürcüstan-Azərbaycan Media Forumunun 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılırXarici siyasət
15:25
Rusiya və Hindistan kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyirDigər ölkələr
15:18
Foto
Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat veribXarici siyasət
15:09
Video
Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilibHərbi
15:08
Foto
İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilibHadisə
15:08
Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycanın mina problemi barədə məlumat veribDigər
15:05
Foto
Baş prokuror Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:02
Foto
Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:58