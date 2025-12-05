Hikmət Hacıyev NATO nümayəndəsi ilə görüşüb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO-nun Tbilisidəki Əlaqələndirmə Ofisinin rəhbəri Aleksandr Vinnikovla görüşüb.

    Bu barədə "Report" İsveçin Bakıdakı səfirliyinin sosial şəbəkələrdəki paylaşımına istinadən məlumat verir.

    Diplomatik missiyadan bildiriblər ki, Hacıyev və Vinnikov səmərəli müzakirələr aparıb.

    "Bu həftə NATO-nun Tbilisidəki Əlaqələndirmə Ofisinin rəhbəri Aleksandr Vinnikov NATO və Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı müzakirələri davam etdirmək üçün Bakıda səfərdə olub. Vinnikovu NATO-nun hərbi əlaqələr zabiti polkovnik Berat Telli müşayiət edib", - İsveç səfirliyindən qeyd ediblər.

    Хикмет Гаджиев провел встречу с представителем НАТО
    Hikmat Hajiyev meets with NATO official

