Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.12.2025)
Maliyyə
- 31 dekabr, 2025
- 09:09
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
61,54
|
-0,38
|
-13,10
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,15
|
0,10
|
-13,57
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 360,80
|
-15,30
|
1 719,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 367,06
|
-94,87
|
5 822,84
|
S&P 500
|
6 896,24
|
-9,50
|
1 014,61
|
Nasdaq
|
23 419,08
|
-55,27
|
4 108,29
|
Nikkei
|
50 339,48
|
-89,82
|
10 444,94
|
Dax
|
24 490,41
|
139,29
|
4 581,27
|
FTSE 100
|
9 940,71
|
74,18
|
1 767,69
|
CAC 40 INDEX
|
8 168,15
|
56,13
|
787,41
|
Shanghai Composite
|
3 962,24
|
1,03
|
610,48
|
Bist 100
|
11 220,17
|
69,27
|
1 389,61
|
RTS
|
1 114,13
|
-1,22
|
220,91
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1737
|
-0,0037
|
0,1383
|
USD/GBP
|
1,3460
|
-0,0048
|
0,0944
|
JPY/USD
|
156,5500
|
0,3400
|
-0,6500
|
RUB/USD
|
79,4311
|
1,1429
|
-34,0889
|
TRY/USD
|
42,9635
|
0,0162
|
7,6035
|
CNY/USD
|
6,9892
|
-0,0124
|
-0,3108
