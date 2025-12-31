İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:09
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    61,54

    -0,38

    -13,10

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,15

    0,10

    -13,57

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 360,80

    -15,30

    1 719,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 367,06

    -94,87

    5 822,84

    S&P 500

    6 896,24

    -9,50

    1 014,61

    Nasdaq

    23 419,08

    -55,27

    4 108,29

    Nikkei

    50 339,48

    -89,82

    10 444,94

    Dax

    24 490,41

    139,29

    4 581,27

    FTSE 100

    9 940,71

    74,18

    1 767,69

    CAC 40 INDEX

    8 168,15

    56,13

    787,41

    Shanghai Composite

    3 962,24

    1,03

    610,48

    Bist 100

    11 220,17

    69,27

    1 389,61

    RTS

    1 114,13

    -1,22

    220,91

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1737

    -0,0037

    0,1383

    USD/GBP

    1,3460

    -0,0048

    0,0944

    JPY/USD

    156,5500

    0,3400

    -0,6500

    RUB/USD

    79,4311

    1,1429

    -34,0889

    TRY/USD

    42,9635

    0,0162

    7,6035

    CNY/USD

    6,9892

    -0,0124

    -0,3108
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.12.2025)

