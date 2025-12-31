Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.12.2025)

    Финансы
    • 31 декабря, 2025
    • 09:31
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    61,54

    -0,38

    -13,10

    WTI (долл/барр)

    58,15

    0,10

    -13,57

    Золото (доллар/унция)

    4 360,80

    -15,30

    1 719,80

    Индексы

    Dow-Jones

    48 367,06

    -94,87

    5 822,84

    S&P 500

    6 896,24

    -9,50

    1 014,61

    Nasdaq

    23 419,08

    -55,27

    4 108,29

    Nikkei

    50 339,48

    -89,82

    10 444,94

    Dax

    24 490,41

    139,29

    4 581,27

    FTSE 100

    9 940,71

    74,18

    1 767,69

    CAC 40 INDEX

    8 168,15

    56,13

    787,41

    ShanghaiComposite

    3 962,24

    1,03

    610,48

    BIST 100

    11 220,17

    69,27

    1 389,61

    RTS

    1 114,13

    -1,22

    220,91

    Валюта

    USD/EUR

    1,1737

    -0,0037

    0,1383

    GBP/USD

    1,3460

    -0,0048

    0,0944

    USD/JPY

    156,5500

    0,3400

    -0,6500

    USD/RUB

    79,4311

    1,1429

    -34,0889

    USD/TRY

    42,9635

    0,0162

    7,6035

    USD/CNY

    6,9892

    -0,0124

    -0,3108
    фондовые рынки Ключевые показатели
