Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.12.2025)
Финансы
- 31 декабря, 2025
- 09:31
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
61,54
|
-0,38
|
-13,10
|
WTI (долл/барр)
|
58,15
|
0,10
|
-13,57
|
Золото (доллар/унция)
|
4 360,80
|
-15,30
|
1 719,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 367,06
|
-94,87
|
5 822,84
|
S&P 500
|
6 896,24
|
-9,50
|
1 014,61
|
Nasdaq
|
23 419,08
|
-55,27
|
4 108,29
|
Nikkei
|
50 339,48
|
-89,82
|
10 444,94
|
Dax
|
24 490,41
|
139,29
|
4 581,27
|
FTSE 100
|
9 940,71
|
74,18
|
1 767,69
|
CAC 40 INDEX
|
8 168,15
|
56,13
|
787,41
|
ShanghaiComposite
|
3 962,24
|
1,03
|
610,48
|
BIST 100
|
11 220,17
|
69,27
|
1 389,61
|
RTS
|
1 114,13
|
-1,22
|
220,91
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1737
|
-0,0037
|
0,1383
|
GBP/USD
|
1,3460
|
-0,0048
|
0,0944
|
USD/JPY
|
156,5500
|
0,3400
|
-0,6500
|
USD/RUB
|
79,4311
|
1,1429
|
-34,0889
|
USD/TRY
|
42,9635
|
0,0162
|
7,6035
|
USD/CNY
|
6,9892
|
-0,0124
|
-0,3108
