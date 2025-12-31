İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Afrika Millətlər Kubokunun oyununda millinin 3 qapıçısı da meydana daxil olub

    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:12
    Afrika Millətlər Kubokunun oyununda millinin 3 qapıçısı da meydana daxil olub

    Afrika Millətlər Kubokunda, Uqanda və Nigeriya komandalarının üz-üzə gəldiyi oyunda maraqlı hadisə yaşanıb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma ərzində Uqanda yığmasının üç qapıçısı da meydana çıxıb.

    Belə ki, matça start heyətində başlayan qolkiper Denis Masinde Onyanqo zədə səbibindən yerini Salim Maqulaya verib. Sonuncu isə 56-cı dəqiqədə cərimə meydançasının kənarında əllə oynadığına görə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

    Milli oyunu üçüncü qapıçı Nafyan Alionzi ilə tamamlayıb. Görüş Nigeriyanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, Nigeriya yer aldığı qrupu 9 xalla lider başa vurub. Uqanda isə 1 xalla mübarizəni dayandırıb. Mərakeşdə baş tutan turnirin qrup mərhələsinin görüşlərinə bu gün yekun vurulacaq.

    Futbol Afrika Millətlər Kuboku Uqanda Nigeriya

    Son xəbərlər

    09:51
    Foto

    Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    09:44

    Türkiyədə İŞİD terror təşkilatının təbliğatını aparan 28 nəfər saxlanılıb

    Region
    09:42

    İngiltərə klubu Premyer Liqanın 123 il əvvəlki antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:36

    Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıb

    Region
    09:28

    BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:17

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    09:14
    Video

    Səfir: Azərbaycan və İsrail arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaq

    Xarici siyasət
    09:12

    Afrika Millətlər Kubokunun oyununda millinin 3 qapıçısı da meydana daxil olub

    Futbol
    09:09

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti