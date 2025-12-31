İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    • 31 dekabr, 2025
    KİV: Gerald R. Ford gəmisinin Karib dənizində uzun müddət qalması ABŞ-ni problemlərlə üzləşdirir

    ABŞ Karib dənizindəki hərbi gücünü artırması və təyyarədaşıyan gəmisi "Gerald R. Ford"un orada uzun müddət mövcudluğu ilə bağlı problemlərlə üzləşə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" (NYT) xəbər yayıb.

    Qəzet xatırladır ki, "Gerald R. Ford" oktyabr ayında yenidən Karib dənizinə göndərilib. Pentaqon gəminin qalma müddətinin uzadılması qərarına gəlsə, zəruri texniki xidmət təxirə salınmalıdır, bundan əlavə, heyət üzvlərinin əhval-ruhiyyəsi sarsılacaq.

    Qəzet qeyd edib ki, təyyarədaşıyan gəminin heyəti yeddi aydır dənizdədir, baxmayaraq ki, sülh dövründə bu müddət adətən altı aydan çox olmur.

    Vaşinqton Karakası narkotik qaçaqmalçılığı ilə kifayət qədər mübarizə aparmamaqda ittiham edir. NYT avqustda xəbər verib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Latın Amerikası narkotik kartellərinə qarşı hərbi güc tətbiq etməyə başlamaq üçün məxfi direktiv imzalayıb. Bundan sonra, təyyarədaşıyan gəmi "Gerald R. Ford"un rəhbərliyi ilə zərbə qrupu da daxil olmaqla, Karib dənizinə əhəmiyyətli dərəcədə əlavə Amerika qüvvələri yerləşdirilib.

    Son aylar ABŞ Ordusu narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə kampaniyasının bir hissəsi olaraq Latın Amerikası sahillərində təxminən 30 qayığı məhv edib, nəticədə 100-dən çox insan ölüb.

    NYT: Долгое пребывание Gerald R. Ford в Карибском море грозит США проблемами

