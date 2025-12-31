NYT: Долгое пребывание Gerald R. Ford в Карибском море грозит США проблемами

Соединенные Штаты могут столкнуться с проблемами, связанными с наращиванием военной мощи в Карибском бассейне и длительным нахождением там авианосца Gerald R. Ford.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание напоминает, что Gerald R. Ford был перенаправлен в Карибское море в октябре. Если Пентагон примет решение продлить его нахождение там, придется отложить необходимое техническое обслуживание, кроме того, будет подорван моральный дух экипажа, отмечает газета.

Издание указывает, что экипаж авианосца находится в море уже седьмой месяц, хотя в мирное время этот срок обычно не превышает шести месяцев.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе NYT, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford.

Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров в рамках борьбы с контрабандой наркотиков, были убиты более 100 человек.