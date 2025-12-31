İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:17
    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,1 ABŞ dolları və ya 0,15 % artaraq 65,67 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 62,51 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,09 ABŞ dolları və ya 0,1 % artaraq 63,66 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Brent Azərbaycan nefti
    Котировки азербайджанской нефти слегка повысились
    Azerbaijani oil price edges up slightly

    Son xəbərlər

    09:51
    Foto

    Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    09:44

    Türkiyədə İŞİD terror təşkilatının təbliğatını aparan 28 nəfər saxlanılıb

    Region
    09:42

    İngiltərə klubu Premyer Liqanın 123 il əvvəlki antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:36

    Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıb

    Region
    09:28

    BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:17

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    09:14
    Video

    Səfir: Azərbaycan və İsrail arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaq

    Xarici siyasət
    09:12

    Afrika Millətlər Kubokunun oyununda millinin 3 qapıçısı da meydana daxil olub

    Futbol
    09:09

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti