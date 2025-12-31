Котировки азербайджанской нефти слегка повысились

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,1 доллара, или 0,15% до 65,67 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 62,51 доллара.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,09 доллара, или 0,14%, составив 63,66 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.