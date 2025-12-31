İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    31 dekabr, 2025
    08:14
    Pentaqon bir sıra problemlərə baxmayaraq, Amerikanın beşinci nəsil "F-35 Lightning II" qırıcı təyyarəsinin inkişaf və istehsal proqramını maliyyələşdirməyə davam edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika sənaye nəşri "The National Interest" (TNI) xəbər yayıb.

    Sözügedən təyyarə ilə bağlı problemlər fonunda agentliyin əsas podratçılarından birinin işinə nəzarət edə bilməməsi qeyd olunur. Bildirilir ki, "Lockheed Martin"-in F-35 proqramı xərclərin artması, son tarixlərin gecikməsi və təyyarələrin parkının aşağı döyüş qabiliyyəti ilə məşhurdur.

    "ABŞ hökumətinin Hesablama Palatasının oktyabr ayında yayımladığı son hesabatında, iyirmi ildən çox F-35 üzərində işlədikdən sonra dizaynerlərin mövcud "F-35 Block IV" xəttinin miqyasını azaltmağı planlaşdırdıqları nəzərə alınmadı (F-35 - in ən son versiyası - red.). Başqa sözlə, F-35 o qədər məyusedici oldu ki, Pentaqon itkilərlə barışmaq əvəzinə ən yeni versiyasının imkanlarını azaldır", - nəşr yazır.

    Xüsusilə, Pentaqonun Baş Müfəttiş İdarəsinin hesabatında F-35 parkının orta döyüş hazırlığı nisbətinin 50 faiz olduğu vurğulanıb. Bu, hərbi orqanın Müdafiə Nazirliyinin "Lockheed Martin" şirkətini F-35-in texniki xidməti ilə bağlı zəif göstəricilərə görə ardıcıl olaraq məsuliyyətə cəlb etməməsi ilə bağlıdır.

    "Bu, Pentaqonun ən böyük müdafiə podratçılarından birində lazımi texniki xidmət standartlarını təmin etmədiyini söyləməyin nəzakətli bir yoludur", - nəşr məqaləni yekunlaşdırıb.

