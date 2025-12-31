СМИ: Пентагон не может контролировать работу одного из ключевых подрядчиков

Пентагон продолжает финансировать программу разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, несмотря на ряд проблем.

Как передает Report, об этом пишет американское профильное издание The National Interest (TNI).

Оно указывает на неспособность ведомства обеспечить контроль над работой одного из ключевых подрядчиков на фоне проблем с упомянутыми летательными аппаратами. Отмечается, что программа F-35 компании Lockheed Martin печально известна перерасходом средств, срывом сроков и недостаточной боеготовностью парка самолетов.

"В недавнем отчете Счетной палаты правительства США (GAO), опубликованном в октябре, был проигнорирован тот факт, что после более чем двух десятилетий работы над F-35 конструкторы планируют "сократить масштабы" текущей линейки F-35 Block IV (самая последняя версия F-35, разработка которой началась в 2019 году - ред.). Другими словами, F-35 оказался настолько разочаровывающим, что Пентагон, вместо того чтобы просто смириться с потерями, сокращает возможности своей новейшей версии", - пишет издание.

В частности, в отчете управления генерального инспектора Пентагона подчеркнули, что средний уровень боеготовности парка F-35 составляет 50 процентов. Это частично связано с тем, что военное ведомство не всегда привлекало Lockheed Martin к ответственности за неудовлетворительные результаты, связанные с техническим обслуживанием F-35.

"Это вежливый способ сказать, что Пентагон не смог обеспечить соблюдение надлежащих стандартов технического обслуживания одного из своих крупнейших оборонных подрядчиков", - резюмирует издание.