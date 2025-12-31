İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıb

    Region
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:36
    Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıb

    Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıb.

    "Report"un Rusiya mətbuatına istinadən məlumatına görə, bu barədə RDY-nin məlumatında deyilir.

    Bu, kontakt şəbəkəsinin işində pozulmaya səbəb olan əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən baş verib.

    Nasazlıq Moskva vaxtı ilə saat 2:05-də Girey və Otrado-Kubanskaya stansiyaları arasındakı sahədə baş verib. Bu sahə Krasnodar vilayətinin Qulkeviç rayonunda yerləşir.

    Qatarlar beş saata qədər müddətə saxlanılıb, hansı qatarlar olduğu dəqiqləşdirilmir. Şirkətin bildirdiyinə görə, işçilər qatarların gecikmə müddətini azaltmağa çalışırlar.

    Şimali Qafqaz dəmir yolu Əlverişsiz hava şəraiti
    В Краснодарском крае задержали 19 поездов из-за непогоды

    Son xəbərlər

    09:51
    Foto

    Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    09:44

    Türkiyədə İŞİD terror təşkilatının təbliğatını aparan 28 nəfər saxlanılıb

    Region
    09:42

    İngiltərə klubu Premyer Liqanın 123 il əvvəlki antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:36

    Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıb

    Region
    09:28

    BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:17

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    09:14
    Video

    Səfir: Azərbaycan və İsrail arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaq

    Xarici siyasət
    09:12

    Afrika Millətlər Kubokunun oyununda millinin 3 qapıçısı da meydana daxil olub

    Futbol
    09:09

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti