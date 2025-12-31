Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Краснодарском крае задержали 19 поездов из-за непогоды

    В регионе
    • 31 декабря, 2025
    • 09:31
    В Краснодарском крае задержали 19 поездов из-за непогоды

    На Северо-Кавказской железной дороге задержали 19 поездов.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении РЖД.

    Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к нарушению работы контактной сети.

    Сбой произошел на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская в 2:05 мск. Этот участок находится Гулькевичском районе Краснодарского края.

    Составы были задержаны на время до пяти часов, какие - не уточняется. Работники стараются сократить отставание поездов, отметили в компании.

    Краснодарский край пассажирские поезда задержка рейсов
    Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıb

    Последние новости

    09:49

    В Турции за пропаганду ИГИЛ задержаны 28 человек

    В регионе
    09:31

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.12.2025)

    Финансы
    09:31

    В Краснодарском крае задержали 19 поездов из-за непогоды

    В регионе
    09:22

    Котировки азербайджанской нефти слегка повысились

    Энергетика
    09:20

    Представительство ООН в Баку поздравило азербайджанский народ

    Внешняя политика
    09:19
    Видео

    Посол: Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Израилем всегда будут крепкими

    Внешняя политика
    08:58

    Исследование: Магний повышает эффективность иммунотерапии при раке

    Здоровье
    08:40

    Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 военнопленных

    Другие страны
    08:23

    Китай обязал производителей чипов использовать не менее 50% отечественного оборудования

    Другие страны
    Лента новостей