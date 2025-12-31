В Краснодарском крае задержали 19 поездов из-за непогоды
В регионе
- 31 декабря, 2025
- 09:31
На Северо-Кавказской железной дороге задержали 19 поездов.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении РЖД.
Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к нарушению работы контактной сети.
Сбой произошел на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская в 2:05 мск. Этот участок находится Гулькевичском районе Краснодарского края.
Составы были задержаны на время до пяти часов, какие - не уточняется. Работники стараются сократить отставание поездов, отметили в компании.
