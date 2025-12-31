İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Xarici siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:14
    Azərbaycan və İsrail xalqları arasında qurulmuş dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Kraus "X" sosial media hesabında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycan dilində yayımladığı video-təbrikində bildirib.

    "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Sizə daim birlik, rifah və əmin-amanlıq arzulayıram. Azərbaycan və İsrail xalqları arasında qurulmuş dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaq", - səfir əlavə edib.

    Посол: Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Израилем всегда будут крепкими
    Ambassador of Israel congratulates Azerbaijan

    Səfir: Azərbaycan və İsrail arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaq

