Посол: Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Израилем всегда будут крепкими
- 31 декабря, 2025
- 09:19
Дружба и братские отношения между народами Азербайджана и Израиля всегда будут крепкими.
Как сообщает Report, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус в своем видеопоздравлении на азербайджанском языке, опубликованном в его аккаунте в социальной сети "X" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
"От всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам постоянного единства, благополучия и мира. Дружба и братские отношения между народами Азербайджана и Израиля всегда будут крепкими", - добавил посол.
İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycanda və dünyanın dörd bir yanında yaşayan azərbaycanlılara səmimi təbriklərini göndərir, sizə xoşbəxt, sağlam və uğurlu 2026-cı il arzulayır ✨— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) December 31, 2025
Bundan əlavə, Səfir Krausz sizin üçün… pic.twitter.com/oH859zIS2w