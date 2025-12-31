Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол: Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Израилем всегда будут крепкими

    Внешняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 09:19
    Посол: Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Израилем всегда будут крепкими

    Дружба и братские отношения между народами Азербайджана и Израиля всегда будут крепкими.

    Как сообщает Report, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус в своем видеопоздравлении на азербайджанском языке, опубликованном в его аккаунте в социальной сети "X" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

    "От всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам постоянного единства, благополучия и мира. Дружба и братские отношения между народами Азербайджана и Израиля всегда будут крепкими", - добавил посол.

    Ронен Краус Израиль поздравление
    Видео
    Səfir: Azərbaycan və İsrail arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaq
    Ambassador of Israel congratulates Azerbaijan

    Последние новости

    09:49

    В Турции за пропаганду ИГИЛ задержаны 28 человек

    В регионе
    09:31

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.12.2025)

    Финансы
    09:31

    В Краснодарском крае задержали 19 поездов из-за непогоды

    В регионе
    09:22

    Котировки азербайджанской нефти слегка повысились

    Энергетика
    09:20

    Представительство ООН в Баку поздравило азербайджанский народ

    Внешняя политика
    09:19
    Видео

    Посол: Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Израилем всегда будут крепкими

    Внешняя политика
    08:58

    Исследование: Магний повышает эффективность иммунотерапии при раке

    Здоровье
    08:40

    Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 военнопленных

    Другие страны
    08:23

    Китай обязал производителей чипов использовать не менее 50% отечественного оборудования

    Другие страны
    Лента новостей