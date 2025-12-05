Хикмет Гаджиев провел встречу с представителем НАТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с главой офиса связи НАТО в Тбилиси Александром Винниковым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию в соцсетях посольства Швеции в Баку.

В дипмиссии отметили, что Гаджиев и Винников провели плодотворные дискуссии.

"На этой неделе глава Офиса связи НАТО в Тбилиси Александр Винников находился с визитом в Баку, чтобы продолжить обсуждения по дальнейшему развитию отношений между НАТО и Азербайджаном, а также по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес. Винникова сопровождал офицер военной связи НАТО полковник Берат Телли", - отметили в посольстве Швеции.