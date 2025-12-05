Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Хикмет Гаджиев провел встречу с представителем НАТО

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 14:06
    Хикмет Гаджиев провел встречу с представителем НАТО

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с главой офиса связи НАТО в Тбилиси Александром Винниковым.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию в соцсетях посольства Швеции в Баку.

    В дипмиссии отметили, что Гаджиев и Винников провели плодотворные дискуссии.

    "На этой неделе глава Офиса связи НАТО в Тбилиси Александр Винников находился с визитом в Баку, чтобы продолжить обсуждения по дальнейшему развитию отношений между НАТО и Азербайджаном, а также по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес. Винникова сопровождал офицер военной связи НАТО полковник Берат Телли", - отметили в посольстве Швеции.

    Хикмет Гаджиев Александр Винников НАТО Азербайджан
    Hikmət Hacıyev NATO nümayəndəsi ilə görüşüb
    Hikmat Hajiyev meets with NATO official
    Elvis

    Последние новости

    14:37

    Азербайджан и КНР обсудили управление человеческими ресурсами в банковском секторе

    Финансы
    14:34

    РФ и Индия хотят углубить сотрудничество в области критически важных минералов

    Другие страны
    14:32
    Фото

    В Баку прошел Азербайджано-грузинский медиафорум - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    14:31

    Макрон: Единство Европы и США имеет ключевое значение в украинском вопросе

    Другие страны
    14:26

    СМИ: ХАМАС согласен отказаться от управления сектором Газа

    Другие страны
    14:22

    Стартовала регистрация волонтеров для участия в WUF13 в Азербайджане

    Внутренняя политика
    14:12
    Фото

    Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Татарстана экономическое сотрудничество

    Бизнес
    14:11
    Фото

    В Шуше прошло заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:08

    Азербайджан расширяет лесной фонд на освобожденных территориях

    Экология
    Лента новостей